Quanto ha pagato il Napoli Hasa

Dietro all’arrivo dia Napoli c’è la mano del ds Giovanni Manna, che conosce molto bene il centrocampista classe 2004 per averlo avuto nella Juventus NextGen. Antonio Conte aveva chiesto un rinforzo a centrocampo per far uscire Folorunsho, gli azzurri hanno preso Hasa dal Lecce ma non è scontato che rimanga in rosa: in questi giorni verrà valutato dall’allenatore per capire come gestirlo, tra le ipotesi c’è quella di un prestito in Serie B fino alla fine della stagione.

- Poco prima di svolgere le visite mediche con il Napoli Hasa ha voluto salutare pubblicamente il Lecce e i suoi tifosi attraverso i suoi profili social: “Faccio un grande in bocca al lupo alla società e ai compagni“. Gli azzurri hanno fatto un investimento di mezzo milione di euro,; il Napoli non ha comunicato la durata del contratto di Hasa. L’estate scorsa il Lecce l’aveva preso dalla Juventus a zero, riservando ai bianconeri una percentuale sulla futura rivendita che hanno incassato ora in occasione del suo trasferimento al Napoli.

- Sono bastate poche settimane per trovare la quadra dell’affare Hasa: Manna e Corvino hanno iniziato a trattare negli ultimi giorni del 2024 e inizialmente si era pensato anche di inserire una contropartita tecnica: si parlava di Zerbin o Rafa Marin. Alla fine i due club si sono accordati per chiudere il trasferimento senza coinvolgere altri giocatori.sul curriculum ha un Europeo Under 19 vinto nel 2023 da protagonista premiato anche come miglior giocatore del torneo. L’ex Juve è stato decisivo anche in finale contro il Portogallo, servendo a Kayode l’assist per il gol-vittoria.