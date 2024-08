Quanto ha pagato l'Udinese Karlström

Getty Images

Tante scommesse per la nuova Udinese, che la prima l'ha piazzata in panchina: l'allenatore è Kosta Runjaic, tedesco di origini croate che negli ultimi due anni era sulla panchina del Legia Varsavia in Polonia., che Runjaic conosce bene per avverlo affrontato da avversario nel campionato polacco.- Lo svedese ha firmato un contratto di due anni con scadenza programmata per giugno 2026,, per un giocatore che negli anni scorsi è stato una bandiera del Djurgarden col quale in sei anni ha vinto un campionato e una Coppa di Svezia diventando anche il capitano della squadra.

- Karlstrom è un centrocampista centrale che riesce a rendere al meglio schierato da, giocando da centrale anche in un reparto a due. Qualità e quantità per l'Udinese, nelle ultime quattro stagioni con il Lech Poznan il classe '95 ha giocato 144 partite totalizzando 4 gol e 9 assist. Una manciata di gare anche con la nazionale svedese che l'hanno messo in vetrina a livello internazionale.