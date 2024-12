Quanto vale Akliouche, obiettivo del Milan

AFP via Getty Images

Noah Okafor e Samuel Chukwueze non stanno convincendo pienamente il tecnico Paulo Fonseca e la dirigenza rossonera che sta così valutando nuovi profili per riempire le caselle sulla fasce d’attacco.Come riportato da La Gazzetta dello Sport,, ala destra di proprietà del Monaco. Classe 2002 mancino, è cresciuto nelle giovanili del club del Principato e ha già siglato 4 reti e messo a referto 5 assist in queste prime 21 presenze stagionali.

Ma quanto vale?(tra l'altro, trattare con il Monaco, come dimostra la lunghissima trattativa estiva per Youssouf Fofana, non sarà per nulla semplice), con la possibilità che il prezzo aumenti in base alle prestazioni e alla concorrenza.