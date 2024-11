Quanto vale la clausola di Kean con la Fiorentina

Getty Images

Alzi la mano chi si aspettava un Kean bomber. Trascinatore. Da quando è arrivato a Firenze. L’attaccante classe 2000 è stato il migliore della Fiorentina nella prima parte di stagione, e in generale uno dei giocatori migliori del campionato nel suo ruolo. Tra i più in forma. I viola l’hanno preso dalla Juventus su richiesta di Raffaele Palladino che l’avrebbe voluto già a gennaio scorso al Monza. La trattativa non si è concretizzata ma ora i due hanno avuto la possibilità di lavorare insieme in viola.

- La Fiorentina ha deciso di puntare forte su Kean facendo un investimento importante per prenderlo a titolo definitivo dalla Juventus nonostante l’ultima stagione giocata in bianconero non fosse un granché con poco spazio e qualche problema fisico di troppo.- A svelare i retroscena legati a questa clausola è stato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari: “L’ha voluta lui. Non è una condizione che amiamo particolarmente, ma. Lui ci ha chiesto delle garanzie tecniche ed economiche sul fatto che noi lo volessimo a ogni costo. Abbiamo fatto tutto di comune accordo con Palladino, sarà il giocatore, poi, a dirci quando vorrà attivarla con un altro club”.