Rabiot cambia ruolo: cambierà anche squadra? La Juventus guarda a due alternative francesi

AFP via Getty Images

. Adriennon ha mai avuto problemi ad essere schietto riguardo al proprio futuro, e oggi, dopo il rinnovo annuale firmato dal 2023 al 2024, è a pochi giorni dalla scadenza del suo accordo con laMentre con la madre-agente è in processo di prendere una decisione definitiva in merito alla proposta bianconera, l'ex Psg è atteso stasera dalla sfida tra la sua, in occasione della quale, secondo i colleghi de L'Equipe, il ct Deschamps lo vuole impiegare, un po' come fatto con Matuidi in passato, in un 4-4-2 orfano almeno inizialmente di Mbappé dopo la rottura del naso contro l'Austria.

- La Juventus è sulla buona strada per chiudere il colpo Douglas Luiz dall'Aston Villa e trattacon l'Atalanta per la trequarti, ma se Rabiot dovesse salutare allora i bianconeri dovrebbero tornare una terza volta sul mercato dei centrocampisti. In questo senso, l'idioma di riferimento è ancora il francese, perché a Giuntoli piacciono molto Youssoufdel Monaco, in Germania con la Nazionale transalpina, e Khéphrendel Nizza, il fratello di Marcus, che invece non è rientrato nell'elenco dei convocati.

Rabiot potrebbe ritrovare Ancelotti, suo tecnico al Paris Saint-Germain, sostituendo Toni Kroos nelle fila delUn'altra soluzione è il, che ha appena cambiato allenatore passando da Klopp a Slot e cerca nuovi motori per aprire un altro ciclo con il manager olandese ex Feyenoord. Infine, il, che deve partire nella nuova stagione con l'imperativo di riprendersi il trono di Germania, usurpato dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Pochi giorni e una decisione, almeno sulla Juventus, verrà comunicata dalla Germania.