Radio TV Serie A con RDS sbarca su DAZN: ogni giorno 17 ore di diretta

L'offerta disi arricchisce con una novità: la trasmissione in diretta di '',Un aggiornamento importante per quanto riguarda il palinsesto di DAZN, dall'8 agosto è infatti visibile sulla piattaforma streaming la diretta di 'Radio TV Serie A con RDS'.

Lo spazio dedicato interamente alla Radio TV ufficiale della Lega Serie A offre un ricco programma: diretta giornaliera di 17 ore, a partire dalle 7 di mattina per chiudere a mezzanotte.Le dirette di 'Radio TV Serie A con RDS' sono disponibili nella Home page dell'app DAZN e sono accessibili anche nella nuova sezione dedicata alla Serie A Enilive, interamente rinnovata per l'inizio della nuova stagione. Le dirette sono fruibili anche in modalità DAB e IP sul sito e sulla app della Lega Serie A, nonché su sito e app di RDS.- Nella nota ufficiale di Lega Serie A si legge: "Tra tante conferme ed alcuni nuovi ingressi si apprestano a debuttare su Radio TV Serie A con RDS illustri volti del panorama giornalistico e calcistico italiano. La prima novità riguarda il doppio appuntamento con la trasmissione 'Massimo Campionato' condotta da Massimo De Luca, che sarà affiancato la domenica (dalle 16 alle 19) da Giovanni Galli e il lunedì (dalle 18 alle 20) da Gianluca Teodori. Entra a far parte della squadra di Radio TV Serie A con RDS anche Massimo Ambrosini, formando con mister Serse Cosmi un tandem che tutte le mattine, da lunedì al venerdì, analizzerà e commenterà gli eventi del Campionato da un punto di vista tecnico. Domenica mattina, dalle 10 alle 13, sarà invece Mino Taveri ad intrattenere gli ascoltatori con la sua trasmissione 'Serie A Weekend'".

, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha dichiarato: "È con grande soddisfazione che annunciamo il debutto della nostra ‘Radio TV Serie A con RDS’ sull’app di DAZN, un importante riconoscimento per il nostro canale che certifica la bontà e la qualità delle 17 ore quotidiane di trasmissione live svolto finora. L’obiettivo è quello di offrire agli appassionati una modalità di fruizione sempre in diretta di contenuti informativi complementari all’offerta di DAZN, andando così a rafforzare il rapporto con il principale broadcaster del Campionato, che ringraziamo per aver voluto fortemente acquisire i diritti di trasmissione della prima radio ufficiale di una Lega calcistica in Europa, diventata dopo solo un anno di vita un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano".