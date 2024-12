Raimondo del Venezia cambia agente: ha firmato con la WSA di Lucci

Mettendo insieme una manciata di minuti qua e là, nella prima parte di stagioneha totalizzato 10 presenze con la maglia del Venezia. Al primo vero anno di Serie A l'attaccante classe 2004 è un'alternativa ai titolari:, in estate l'ha cercato anche il Parma - avevano proposto un prestito con diritto di riscatto - ma il Venezia ha convinto il ragazzo arrivato in prestito secco dal Bologna.- Nei primi mesi della nuova stagione Raimondo ha deciso di cambiare procuratore: dopo essere stato per anni nella scuderia di Beppe Galli,, che ha da poco preso anche Nicolussi Caviglia, compagno di squadra di Raimondo nel Venezia.

- Non è escluso che a gennaio il giocatore di proprietà del Bologna possa cambiare squadra: i rossoblù l'hanno mandato in prestito per farlo giocare e fargli fare esperienza,. E' possibile, quindi, che dopo le quasi 40 presenze e 9 gol in B con la Ternana nella scorsa stagione, il nuovo agente gli trovi una nuova sistemazione per giocare con più continuità.