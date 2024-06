AFP via Getty Images

Real Madrid, c'è la data della presentazione di Mbappé

41 minuti fa



La data è stata fissata. Come annunciato da Le Parisien, Kylian Mbappé sarà presentato al pubblico al Santiago-Bernabéu martedì 16 luglio, due giorni dopo la finale di Euro 2024 in Germania che il capitano dei Bleus si augura di giocare a Berlino con la sua Francia. Non è una novità che Kylian Mbappé sia un nuovo calciatore del Real Madrid, che lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2029.



LE CIFRE - Nelle prossime cinque stagioni Mbappé guadagnerà un totale di circa 200 milioni di euro, così suddivisi: subito 100 milioni alla firma, più altri 15 milioni netti all'anno a salire fino a 20 milioni più bonus. Il suo ultimo stipendio al PSG ammontava a 72 milioni di euro lordi all'anno, senza dimenticare gli altri 60 milioni di euro lordi a stagione come premio per aver firmato l'ultimo rinnovo del contratto due anni fa.