Secondo Cadena SER, Julen Lopetegui in queste ore ha incontrato il presidente Florentino Perez dopo il brutto ko rimediato in casa contro il Levante. L'incontro non è durato più di 15 minuti ma sarebbe servito a confermare momentaneamente la posizione dell'allenatore che dovrebbe restare sulla panchina del Real Madrid almeno fino alla prossima gara di Champions League contro il Viktoria Plzen.