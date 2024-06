Real Madrid: Kroos no, Modric sì. L'annuncio del rinnovo dopo la finale

Getty Images

Sembrava che potesse succedere esattamente il contrario, con Toniancora al top e Lukache invece aveva perso il posto da titolare. E invece il tedesco è pronto a lasciare il calcio, mentre l'ex Pallone d'Oro croato a proseguire la sua gloriosa storia con il Real Madrid.Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, è stato trovato l'accordo per ildel contratto in scadenza tra un mese:contro il Borussia Dortmund, ancora una stagione per continuare a scrivere la storia, anche da comprimario come avvenuto nel 2023-24.

- L'ex Tottenham ha messo comunque assieme 45 apparizioni con 2 reti e 8 assist nella stagione che ha visto il Real Madrid trionfare in Liga davanti al Barcellona e al Girona.