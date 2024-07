Real Madrid, UFFICIALE: Modric resta, contratto fino al 2025

Getty Images

Sono giorni di grandissimo fermento per ilche dopo il super-colpo Kylian Mbappé si trova oggi ad annunciare un altro super colpo di un giocatore che aveva salutato al 30 giugno e che oggi è tornato a tutti gli effetti sotto contratto. Dopo aver perso Toni Kroos, il quale ha scelto ufficialmente di ritirarsi, il Real è tornato su i suoi passi e ha scelto di tenersi strettoil cui contratto era scaduto al 30 giugno 2024 e che invece ha trovato l'accordo per rinnovare con le Merengues per un'altra stagione.Oggi nella sala trofei del club,e con tanto di maglia esibita a mezzo stampa. La volontà del giocatore, del resto, è sempre stata quella di proseguire nella sua avventura iniziata in Spagna nel 2012 e che ha portato a se stesso e al club un totale di 26 titoli fra cui 6 Champions, 5 Mondiali per club e 4 titoli della Liga.

- Il Real Madrid C.F. e Luka Modrić hanno concordato di prolungare il contratto del nostro capitano, legato al club fino al 30 giugno 2025. Modrić è arrivato al Real Madrid nel 2012 e nelle sue dodici stagioni è diventato una leggenda del Real Madrid e del calcio mondiale. Con il Real Madrid ha vinto 26 titoli: 6 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 4 Campionati, 2 Copa del Rey e 5 Supercoppe spagnole. Modrić è uno dei cinque giocatori ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni e ha il maggior numero di titoli in bacheca nella storia del nostro club. A livello individuale, Modrić ha vinto il Pallone d'Oro 2018, il premio come miglior giocatore maschile FIFA ed è stato nominato giocatore dell'anno UEFA. Ha fatto parte del FIFA FIFPro World XI 6 volte ed è stato nominato miglior centrocampista della Champions League 2 volte. Modrić ha collezionato 534 presenze con la nostra squadra, segnando 39 gol, ed è un nazionale della Croazia, dove ha collezionato 178 presenze e detiene il record di presenze di tutti i tempi.