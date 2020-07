: prima la rimonta subita contro il Milan, poi i due pareggi con Atalanta e Sassuolo. Il distacco sulle inseguitrici prima della ripartenza era di un solo punto, oggi invece sono sei le lunghezze di vantaggio sull’Inter, maE poi le sconfitte, in Coppa Italia e prima ancora in Supercoppa. Sarri minimizza le difficoltà, prova a nasconderle sotto il tappeto, ma sembra non aver fatto presa sullo spogliatoio, su un gruppo in cui spiccano forti personalità che non hanno, evidentemente, accettato la nuova filosofia di calcio. Il clima, alla Continassa, è a dir poco teso. E così. Ma intanto sono diverse le ombre che già tormentano i sonni del tecnico. A partire da: ha il phisique du role giusto e precedenti in Europa giovani ma importanti. Ma attenzione, perché, fresco campione di Spagna con il Real.Proprio Zizou oggi, interpellato sul proprio futuro, ha glissato, non chiudendo la porta ad un nuovo addio ai Blancos: “Nessuno sa cosa succederà e per questo io non parlo del prossimo anno. Ho un contratto (con il Real, ndr), mi piace stare qui e mi godo ciò che ho fatto, però - ha specificato Zidane -Una scintilla che contribuisce a riaccendere un amore mai del tutto sopito.Zizou ha appena condotto il Real al trionfo in Liga, ad agosto tenterà la rimonta, in Champions, contro il City, ma il rapporto con il presidente Perez resta tribolato. Così come la sua storia (recente) a Madrid.@andreasereni90