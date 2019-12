Il derby anche formato assist. La notizia la riporta un giornalista al seguito della Roma su Sky Sport: “Aumenta il record sul numero degli assist di Pellegrini prendendo in esame i top cinque campionati europei. Con quello di stasera sono 8”. Un cioccolatino per Kluivert, che però non basta ad essere il migliore d'Europa.



LUIS ALBERTO SUL PODIO - In realtà il re degli assist è il centrocampista della Lazio Luis Alberto. Lo spagnolo è arrivato a quota nove in Serie A (primo posto assoluto) e a 10 contando anche l'Europa League. L'andaluso condivide la prima piazza della speciale classifica insieme a De Bruyne del Manchester City: due assist in più di Pellegrini.