Relevo - Calabria a parametro zero in estate, sondaggio della Juventus

Per un capitano che se ne va, Danilo, c'è un capitano che può arrivare: parliamo in realtà di un'altra fascia in dismissione, quella diche ha perso il posto da titolare al Milan eIn assenza di ulteriori novità su questo fronte,. Sono circolate voci su un interessamento del, in cerca di rinforzi su entrambe le corsie esterne della difesa a gennaio, mentre la frattura con l'ormai ex tecnico rossonero Paulo Fonseca si è consumata

Ma nell'orizzonte di Calabria non ci sarebbero solo soluzioni di minor rilievo, come spiega Relevo (ci perdonerete il gioco di parole): secondo Matteo Moretto,, con l'intenzione di valutare le condizioni e la fattibilità di un eventuale affare a zero. Per Calabria sono 10 le presenze stagionali, condite anche da un gol in Coppa Italia negli ottavi di finale vinti largamente contro il Sassuolo.