Retrocessione, in quota boccata d'ossigeno per il Verona. A picco Monza e Venezia, per i bookie rischia anche il Cagliari

Fine 2024 con fondamentale vittoria per il, che sbanca Bologna nell'ultimo match dell'anno e torna a sorridere. La retrocessione dei veneti passa infatti da 1,75 a 2,50. Continua la crisi, invece, del, a cui non è bastato il cambio di allenatore - da Nesta a Bocchetti - per ritrovare la vittoria e abbandonare l'ultimo posto in classifica. L'ipotesi serie B scende ancora e passa da 1,90 a 1,40. Non va meglio al, che - seppur di misura - esce sconfitto da Napoli: la discesa in serie cadetta per i lagunari è ora in lavagna a 1,43. Tra le altre squadre in lotta, secondo i bookie, la più a rischio dopo la disfatta interna contro l'Inter è il Cagliari di Davide Nicola (pagato a 2, in calo rispetto a 2,75 della settimana scorsa), mentre il Lecce, nonostante la sconfitta a Como, si gioca a 2,25.

Cresce ancora la fiducia verso il Parma, proposto ora a 4,50 rispetto ai 4 di sette giorni fa, così come verso il Como di Cesc Fabregas, dato a 5. Sembra essere definitivamente tramontata, infine, l'ipotesi retrocessione per la Roma di Claudio Ranieri: dopo il pareggio di Milano, sono diventati sei i punti di vantaggio dal Cagliari terzultimo e la quota passa da 30 a 50.