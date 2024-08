River Plate: il grande ritorno di Gallardo. I dettagli

Getty Images

Il tecnico argentinoè stato nominato allenatore del River Plate, il club alla guida del quale ha già vinto 14 titoli tra cui due Coppa Libertadores tra il 2014 e il 2022."È una grande sfida per me - ha detto l'ex centrocampista della nazionale albiceleste nella conferenza stampa di presentazione a Buenos Aires -, è un privilegio tornare qui. Me ne sono andato un anno e mezzo fa, dopo otto anni e mezzo qui, e questo mi ha dato il desiderio e l'energia di sentire di nuovo quello che ho provato per tanti anni. Ora sto bene ma sono molto emozionato", ha aggiunto.

, che il 27 luglio scorso si è trovato a dover sostituire l'allenatore in carica, Martin Demichelis, con la squadra settima in classifica nel campionato dopo otto giornate.Gallardo, 48 anni, vanta 44 presenze da giocatore con la nazionale e ha militato a lungo anche al River Plate, oltre che al Monaco e al Paris Saint Germain.