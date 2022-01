Tammy Abraham, attaccante della Roma, parla a Dazn dopo la partita con l'Empoli: "​Mi hanno preso per segnare e fare assist. Siamo proficui nell’ultimo periodo e dobbiamo continuare così".



SUL SECONDO GOL - “L’importante era fare gol, avevo visto che la palla era entrata ma non volevo rovinare i suoi festeggiamenti".



SUL SECONDO TEMPO - “Siamo scesi in campo con l'atteggiamento sbagliato. Ci siamo rilassati e ci hanno messo in difficoltà. Peccato perché il mister ci aveva avvisato. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza per evitare che risucceda".



OBIETTIVO DI GOL - “Non mi piace prefissarmi obiettivi precisi, punto sempre a stare bene fisicamente e dare il massimo. I gol arriveranno, l’importante è creare occasioni".