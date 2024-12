Roma, caccia al terzino destro per Ranieri: occhi su Zappa, ma c'è anche il Milan

Getty Images

Nuovi allenatori, vecchi problemi per la Roma. L’arrivo dinon nasconde i limiti della squadra giallorossa che si trova a fare i conti con la rosa corta in alcuni settori del campo. La fascia destra è un problema. Celik non offre garanzie e Abdulhamid non sta trovando tanto spazio da inizio stagione. Il mercato di gennaio si avvicina e sono due i profili finiti nelle lente d’ingrandimento di Ghisolfi:e Rensch.– Il terzino del Cagliari sta sorprendendo tutti in questi avvio di stagione.. Al momento non c’è nulla di concreto ma solo un interessamento. Il giocatore dei sardi ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e le parti stanno cercando di trovare un accordo per il rinnovo. Per questo la Roma resta alla finestra e potrebbe portarlo a Trigoria già a gennaio spendendo poco per il cartellino.Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interessamento del Milan.

– Occhi anche su. Anche per lui contratto in scadenza a giugno 2025 e il 21enne potrebbe lasciare l’Ajax. In estate era stato già cercato dalla: “Sono stato molto vicino ai giallorossi, ma ho deciso di rimanere in Olanda per dimostrare che appartengo a questo club”. Ora le cose potrebbero cambiare. Ranieri ha bisogno di un rinforzo sulla destra e anche di un vice Dovbyk