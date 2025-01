Roma, che gaffe di Paredes sui social: scambia il Colosseo con l'Arena di Verona FOTO

Getty Images

a poche ore dal calcio d'inizio del derby contro la Lazio. L'argentino ha, infatti, pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram con una foto che avrebbe dovuto rappresentare il, in vista della stracittadina della Capitale. Peccato che al posto del monumento romano, Paredes si è confuso e ha pubblicato un'immagine dell'Un errore che non è passato inosservato ai tifosi biancocelesti, che sui social si sono scatenati e hanno fatto partire lo sfottò. Dopo pochi minuti,. Troppo tardi, però, per non diventare virale e fare il giro del web.