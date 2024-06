Roma, chi è Sangaré: tra Levante e Europei Under 17 con la Spagna

AFP via Getty Images

Lasi muove sul mercato e si avvicina a un colpo giovane e in prospettiva. Si tratta di, terzino di proprietà del, squadra della seconda divisione spagnola. I giallorossi, secondo quanto filtra dalla stampa spagnola, sono vicini all'accordo con il club proprietario del cartellino, per una cifra che si avvicina a quella della sua clausola (che si attesta a), nonostante il forte interesse del Betis.Buba Sangaré è un terzino destro di nazionalità spagnola, nato nel 2007 a Elche. Cresciuto tra il settore giovanile del Levante e quello del Patacona, il suo è un profilo ancora tutto da scoprire, vista la. Quest'anno ha vestito infatti la maglia della prima squadra del Levante soltanto in, mettendo insieme un totale di 164 minuti.

Con la nazionale spagnola, Sangaré ha presenze sia con l'Under 15 che con l'Under 16 e con l'. In particolare, con quest'ultima, lo spagnolo ha preso parte agli Europei Under 17 vinti dall'Italia di Massimiliano Favo, in finale contro il Portogallo. In quel caso, la Spagna si era arresa alla fase a gironi, con Sangaré