Roma, De Rossi: “Ci mancano dei giocatori, a settembre saremo più forti. Dybala falso nueve è una soluzione"

L'allenatore della Roma: "Nulla di diverso dalle preparazioni fatte da calciatore, sono quelle le sensazioni - ha detto l'allenatore analizzato il pre campionato - Si lavora forte, in maniera intensa, non c’è la paura di arrivare alla partita con le gambe pesanti perché l’obiettivo è un altro. Siamo qui a casa e ne abbiamo fatte tre o quattro da calciatori., avevamo iniziati a lavorare da tante settimane. Nulla di sorprendente e di istantaneo ora spettiamo qualche risposta in più nei prossimi giorni. Ho chiesto a un giocatore come stesse al 71’ e mi ha detto come all’inizio morto".

- "È anche figlio del fatto che Dybala è stato fuori 5 giorni e Tammy è stato fuori per un piccolo acciacco qualche giorno e li ho alternati. È una soluzione e abbiamo in testa di prendere esterni che possano dialogare con lui anche quando lui si abbassa.. Se ci aspettiamo che lui sia l’attaccante boa sbagliamo a metterlo lì. Se ci muoviamo in funzione sua pensando di avere un esterno in più o un trequartista in più, è una cosa interessante e secondo me da riprovare perché ci dà molta più copertura sulle fasce quando mettiamo giocatori esplosivi".

- "Non devo parlare di un giocatore di altre squadre ee avevo avuto una risposta positiva. Ma non devo parlare del contenuto di quella chiamata".- "Tammy è un giocatore forte della nostra rosa, poi il mercato ti racconta che anche chi pensavi di tenere va via e chi pensavi fosse in uscita è rimasto e ha fatto stagioni incredibili. È un giocatore importante per noi e potrebbe avere molto mercato. Si è ripreso, l’ho visto negli ultimi sei mesi rientrando da un infortunio molto grande.. Io vedo, parlo col direttore e vediamo le opportunità che dà il mercato e le richieste dei giocatori. A volte i giocatori hanno bisogno di più spazio, scalpitano e io questo lo capisco e devo accettarlo".

- "Vediamo, può essere tutto a volte per parlare delle entrate dobbiamo pensare anche alle uscite, vedere chi entra chi esce.. Altre volte vedi le opportunità che escono fuori nel mercato e ne approfitti".- "È troppo presto, un bilancio lo facciamo il 1° settembre. Ma l’anno scorso il 1 settembre mi sarei aspettato il Bologna sotto. Ci sono squadre che sorprendono, che vanno al di sotto come il Napoli. Dobbiamo vedere il nostro percorso, il mio.. Un bilancio ora sarebbe ingeneroso. Mancano delle posizioni da coprire, mancano dei giocatori ma la sensazione è che verranno calciatori forti. Prima arriva meglio è però il mercato è così. Anche le altre squadre magari non si sono mosse ma avevano bisogno di cambiare due tre giocatori. L’anno prossimo dovremo cambiare molto di meno. È un discorso di tre anni e non si può volere tutto subito. A volte anche io vorrei 10 giocatori in una botta ma bisogna avere pazienza. La squadra sarà forte a settembre come lo era l’anno scorso e si seguirà il progetto che abbiamo pianificato con il ringiovanimento".

- "Vedo lo stimolo in allenamento. Nei primi 15 minuti ho visto delle palle recuperate molto bene, i ragazzi sono stanchi. Due giorni fa li abbiamo spappolati.. Se vinci calmi l’ambiente, se perdi si crea un po’ di apprensione ma stiamo lavorando bene. Se oggi li avessi visti a duemila 90 minuti mi sarei preoccupato perché saremmo arrivati lessi a ottobre. I nuovi si stanno inserendo bene, molti giovani sono forti".