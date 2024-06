Getty Images

Roma, De Rossi vuole confermare Kumbulla

un' ora fa



Tra gli argomenti principali del colloquio di ieri tra Ghisolfi e De Rossi ci sono i vari calciatori che rientreranno a Trigoria dai rispettivi prestiti e quelli che invece non hanno convinto e andranno ceduti. Da Karsdorp a Shomurodov la lista è lunga: l'unico che può restare è Marash Kumbulla. Secondo 'Il Messaggero', De Rossi ha parlato col difensore albanese dicendogli che potrà restare alla Roma e per questo il riscatto di Diego Llorente si sta allontanando. In ogni caso, se per l'albanese arriveranno offerte ritenute irrinunciabili, verrà ceduto.