Roma, Dovbyk a cena con Ghisolfi: le ultime sulla trattativa col Girona

Come se non bastassero tutte le volte in cui, nel corso della serata di martedì 30 luglio l'attaccante ucraino ha ribadito il concetto durante una cena insieme al responsabile del mercato giallorosso Florent Ghisolfi. I due sono stati a cena insieme a Girona, dove il dirigente francese era arrivato in giornata per trattare di persona il trasferimento del giocatore nella capitale.- Nella sua giornata di lavoro in Spagna Ghisolfi prima di incontrare Dovbyk ha avuto un incontro cone condi procura Alik Football Management che si occupa dei contratti dei giocatori. Una presenza importante, che conferma ancora una volta la volontà decisa del ragazzo di lasciare il Girona e trasferirsi alla Roma.

- Superata ormai quasi definitivamente la concorrenza dell'Atletico Madrid, i giallorossi hanno un accordo totale con Dovbyk: contratto di cinque anni da 3 milioni di euro a stagione; manca l'intesa con il Girona, col quale nella giornata di domani Ghisolfi continuerà a trattare.; un pacchetto da 40 milioni di euro ai quali la Roma non vorrebbe arrivare, il rilancio di Ghisolfi dovrebbe essere di circa 32 milioni più 6 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.