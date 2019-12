Vigilia felice per la Roma. A poco più di 24 ore dal big match con l’Inter i giallorossi possono riabbracciare Edin Dzeko. Il bosniaco, out martedì e mercoledì per un attacco febbrile, è tornato al centro sportivo di Trigoria questa mattina per prendere parte alla seduta di rifinitura, pur svolgendo un lavoro differenziato rispetto ai suoi compagni.



Il suo nome dovrebbe rientrare dunque nella lista dei convocati, a differenza di Pastore e Klivert. Dzeko in carriera contro l’Inter ha realizzato due gol e quattro assist, ma non ha ancora segnato ai nerazzurri a San Siro.