E' suo malgrado uno dei protagonisti di una delle telenovele di questa finestra di mercato. Edin Dzeko resta per il momento un calciatore della Roma nonostante abbia raggiunto da giorni un'intesa economica con la Juventus e quest'ultima sia già in parola con i giallorossi per il suo acquisto. Ma la situazione di stallo venutasi a creare tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Arkadiusz Milik - l'erede designato alla Roma di Dzeko - e poi tra gli azzurri e la formazione capitolina sta allungando i tempi della trattativa.



DZEKO A TRIGORIA - E stamattina il centravanti bosniaco, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match contro l'Hellas Verona, si è regolarmente presentato al centro sportivo di Trigoria per sostenere la prima seduta di allenamento della settimana in vista della sfida proprio contro la Juventus. In attesa di novità...