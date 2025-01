AFP via Getty Images

Roma-Eintracht Francoforte, la MOVIOLA LIVE: Dovbyk e Dybala giù insieme in area

Federico Targetti

29 minuti fa



Di seguito la rassegna di tutti gli episodi da moviola in Roma-Eintracht Francoforte, ultima giornata della fase campionato di Europa League:



ROMA-EINTRACHT FRANCOFORTE, giovedì 30 gennaio ore 21



Arbitro: Rade Obrenovič SVN

Assistenti: Jure Praprotnik SVN - Grega Kordež SVN

Quarto uomo: David Šmajc SVN

Var: Jérôme Brisard FRA

Avar: Rob Dieperink NED



25' Dovbyk e Dybala entrambi giù in area dopo un'azione frenetica della Roma, il contrasto non induce Obrenovic a fischiare per il penalty nonostante le proteste.