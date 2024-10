Open VAR: "Kyriakopoulos-Baldanzi in Monza-Roma? Scontro fortuito, deve esserci imprudenza per l'intervento"

Nel pari traha fatto discutere - e arrabbiare molto i giallorossi -nel finale di gara, sul risultato di 1-1, non sanzionato dall’arbitro La Penna che a sua volta non è stato richiamato dal VAR per l’on-field review. Il pestone del difensore del Monza sul centrocampista dei capitolini è stato considerato accidentale e dunque non passibile di rigore.Nel corso di Open Var, il programma di DAZN che analizza i principali episodi arbitrali della giornata, l’ex arbitro Gervasoni, oggi Commissario Designatore CAN, ha mostrato i dialoghi tra arbitro e VAR.L’arbitro in campo: "Non è successo niente, niente!”. Dalla sala VAR: "Gli dà un piccolo pestone sul piede, ma sta correndo e non sta guardando il pallone. Stanno correndo insieme, lui è fermo e lui sta guardando il pallone”. Poi aggiunge, rivolgendosi all’arbitro: “Puoi riprendere il gioco. Loro stanno correndo, lo pesta nel piede ma non fa alcuna azione fallosa, ok?”.Terminata l'ascolto degli audio,commenta:“Entrambi i calciatori guardano in aria, perciò riteniamo che lo scontro sia uno scontro fortuito di gioco. Lo voglio paragonare a quello di Di Lorenzo in Napoli-Monza. Perché siano interventi VAR, questi tocchi devono essere ‘step on foot' chiari. Deve esserci imprudenza per avere l'intervento del VAR, affondo e piede schiacciato pienamente".