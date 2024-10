Roma, striscione contro i Friedkin e la squadra: "Società fantasma, 'na squadra de zombie"

un' ora fa



Sta andando in scena all'U-Power stadium la gara tra Monza e Roma, valida per la settima giornata di Serie A. Prosegue la contestazione in casa Roma. Dal settore ospiti è comparso uno striscione che ancora una volta critica l'operato della società, a cui viene contestata la poca presenza in un momento delicato: "Società fantasma, 'na squadra de zombie", riferendosi chiaramente alla prestazione della squadra in Europa League, sconfitta dall'Elfsborg e a quota un punto dopo due giornate.



La voce dei tifosi giallorossi, dunque, continua a farsi sentire visti i risultati altalenanti centrati dalla formazione giallorossa.