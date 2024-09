Getty Images

Dopo il pari conquistato a Torino contro la Juventus,De Rossi ha concesso due giorni di riposo e domani pomeriggio è fissata la ripresa degli allenamenti, ma Trigoria sarà praticamente vuote.. Ecco tutti gli impegni:: Francia-(6 settembre ore 20.45), Israele-(9 settembre ore 20.45)-Zambia (6 settembre) Tchad-(10 settembre): Scozia-(5 settembre ore 20.45) , Croazia-(8 settembre ore 20.45)

-Albania (7 settembre ore 20.45), Rep. Ceca-(10 settembre ore 20.45): Galles-(6 settembre ore 20.45),-Islanda (9 settembre ore 20.45)-Cile (5 settembre ore 21), Colombia-(10 settembre ore 15.30)-Corea del Nord (5 settembre ore 16), Kirghizistan-(10 settembre ore 16)-Israele (6 settembre ore 20.45), Francia-(9 settembre ore 20.45)-Italia (6 settembre ore 20.45),-Belgio (9 settembre ore 20.45)

-Indonesia (5 settembre), Cina-(10 settembre)-Bahrain (5 settembre), Indonesia-(10 settembre)-San Marino Under 21 (5 settembre ore 17.30), Norvegia-(10 settembre)-Gibilterra Under 21 (6 settembre ore 18), Moldavia-(10 settembre ore 15): Inghilterra-Italia Under 19 (4 settembre ore 17), Italia-Scozia (7 settembre ore 15): stage di allenamento con l'U19 spagnola (3-8 settembre)