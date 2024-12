Roma, il Betis fa sul serio per Le Fee

.La trattativa per prenderedalla Juventus è ben avviata, nonostante alcuni intoppi delle ultime ore, ma gli spagnolicentrocampista arrivato alla Roma in estate dal Rennes, ma già ai margini del progetto giallorosso.C'E' IL SI' - Come riportato da Il Tempo e confermato da Fabrizio Romano, il club spagnolo è seriamente interessato ad acquistare il classe 2000 per dare un ulteriore rinforzo al centrocampo.e che si sarebbe rifatto sotto con Ghisolfi dopo averIl Betis starebbe lavorando per portarlo a Siviglia il prima possibile.

Arrivato con grandi speranze aNei primi mesi nella Capitale ha totalizzato appena dieci presenze, di cui sei da titolare, collezionando, però,. Nelle ultime sette di campionato è rimasto in panchina per sei partite: un segnale di come non sia al centro delle scelte di Ranieri.