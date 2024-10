Getty Images

Nel prepartita del posticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Roma e Inter, il centrocampista giallorossoè intervenuto ai microfoni di Dazn., con cui ha anche condiviso lo spogliatoio in Germania per due stagioni, prima del trasferimento del figlio di Lilian all’Inter: “Ho parlato con lui ieri sera, non siamo entrati nel dettaglio della partita.”.

Koné ha poi spiegato le richieste di Ivan Juric, soprattutto dal punto di vista offensivo: “Mi chiede di giocare con la mia mentalità e la mia forza fisica.”.