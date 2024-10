Roma, Juric: "Buttati nel cesso 40 giorni di lavoro. Io in discussione? Decidono altri"

Getty Images

Laaffonda al Franchi e perde 5-1 contro lanel posticipo della nona giornata di Serie A. Una sconfitta che rimette in discussione il futuro di, che al termine della gara commenta senza mezzi termini a DAZN la disfatta giallorossa: le sue dichiarazioni.- "Stasera è successo che abbiamo fatto tutto sbagliato. Fino ad adesso abbiamo fatto sette partite concentrate e oggi abbiamo sbagliato tutto, atteggiamento e gioco. Come se avessimo dimenticato questi 40 giorni di lavoro e non me l'aspettavo, perché arrivavamo da buone prestazioni".

- "Ci sono rimasto molto male. Abbiamo fatto una partita molto bella tre giorni fa contro la Dinamo Kiev. Ho visto pochissima concentrazione, pochissima attenzione, cose veramente brutte. Secondo me, specialmente in fase difensiva, un atteggiamento che non mi è piaciuto. Ho cambiato per dare un segnale ma anche per una questione tecnica, ho visto cose che non mi sono piaciute. Ma non solo loro due (Angelino e Cristante, ndr), tutti. Stasera è stato tutto sbagliato, come squadra abbiamo sbagliato tutto. Ci sono poche scuse e poche cose da dire".

- "Io penso che se una squadra prende solo cinque gol in sette partite, pure con errori proprio grossolani in certe situazioni, subisce pochissimi tiri, vuol dire che ce la fa da grande. Oggi abbiamo preso gol ridicoli. Vedo che se una squadra in 7 partite fa sempre bene e i giocatori hanno certe caratteristiche, oggi non sono stati concentrati. Anche all'Atalanta capita una brutta partita, a noi è capitato oggi. Meglio così in un certo senso che è capitato tutto oggi. Bisogna ripartire come eravamo prima, sicuramente, migliorando".

- "Sapete come il calcio. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per 40 giorni e buttato tutto nel cesso oggi. Giovani che crescevano e facevano belle prestazioni, vecchi che tornavano al livello del passato. Oggi abbiamo buttato tutto nel cesso. Mi dispiace molto. Sono cose di calcio, decidono altri e noi lavoriamo. Rimango convinto che abbiamo fatto tantissime cose buone in questi 40 giorni, oggi non me l'aspettavo".- "Ho un gruppo di giocatori non molto lungo, tutti devono essere partecipi. Vecchi e nuovi. Non devo mandare segnali in quel senso, io guardo le prestazioni: chi si allena bene e chi gioca bene, scelgo su questo. Ho scelto Bryan perché secondo me fino adesso ha fatto buone prestazioni, è uno stabile, ci dà equilibrio. Oggi ha fatto una brutta partita. Non è che la Roma in questo momento può perdere giocatori, sia giovani, sia vecchi, ma deve tirare fuori il massimo di tutti quanti".