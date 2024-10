Roma, Juric: "Hummels? Devo ancora decidere. Dovbyk è stanco. Non sottovalutiamo l'Elfsborg"

AFP via Getty Images

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match europeo contro l’Elfsborg. Ha annunciato qualche cambio di formazione, Dovbyk può partire fuori."Siamo partiti male in campionato, ma con le ultime vittorie abbiamo recuperato terreno e ora ci sarà la sfida col Monza per concludere questo ciclo. Ma vogliamo fare bene anche in Europa. Vogliamo utilizzare tutti i giocatori per rimanere freschi, i viaggi si pagano e dobbiamo essere lucidi. Qualcosa voglio cambiare ma non troppo"

"Abbiamo trovato avversari per fare quel possesso e ho giocatori che lo fanno bene. Voglio introdurre l’aggressività per recuperare palla e per avere il piacere di giocarla. Hanno le qualità sia per rubare palla che per mantenerla. Per lunghi tratti ci è andata bene e vedo un margine di miglioramento. Quando abbiamo la palla possiamo ancora migliorare sia nella fase di riconquista e di possesso. Vogliamo pressare perché la vogliamo avere noi. È l’idea principale".

"Dobbiamo ancora decidere, è arrivato in ritardo e deve mettersi nella condizione giusta perché è un ruolo pericoloso. Devi essere pronto. Angeliño recupera presto e sta facendo benissimo. Dovbyk era un po’ stanco nell’ultima gara e dobbiamo decidere se farlo partire dall’inizio"."L'ho avuto al Genoa, un grande professionista ma in quel momento le cose non sono andate bene per tutti e due. Facile avere un bel rapporto con lui".

"Mi piace quello che sta facendo Hiljemark. È un 3-4-3 come a Genova significa che gli è rimasto qualcosa di quel lavoro. Sono una squadra aggressiva che ha valori e attaccanti interessanti. Domani sarà una battaglia. Oscar sta facendo un ottimo lavoro essendo molto giovane".Ci sono tante difficoltà: il valore degli avversari e il sintetico. Noi non dobbiamo abbassare il livello. Sono contento della prima settimana e abbiamo ottenuto buoni risultati. Domani è una grande occasione per rafforzae il gruppo e la mentalità. Non vorrei sottovalutare la partita".