Patrick Kluivert, il padre di Justin, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale ‘Olè‘ sulle trattative di mercato che coinvolgono il figlio. L’esterno dell’Ajax è accostato al Barcellona, dove il padre ha giocato diventandone una bandiera, e alla Roma.





“Non è ancora il momento per Justin di andare al Barcellona. È al suo secondo anno in Olanda e trasferirsi in un club come quello blaugrana non lo aiuterebbe. Ora deve andare con calma, si deve muovere passo dopo passo. Io lo sosterrò in ogni decisione che Justin prenderà. Lui è più veloce di me, può dribblare anche due o tre giocatore. E continuerà a migliorare”.



Come fa a farlo rimanere con i piedi per terra?

“Gli dico “Hai 19 anni, devi fare più chilometri se vuoi un giorno giocare con Messi, Luis Suárez, Busquets e Coutinho”. Quando una squadra si sederà per negoziare sul serio, dovranno spiegare il progetto, cosa vogliono da lui, e poi sarà mio figlio a decidere se accettare la proposta”.