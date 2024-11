Roma, dalle condizioni di Dybala e Dovbyk al rebus sul modulo: le ultime verso Napoli

Domani lariprenderà gli allenamenti sotto la guida di Claudio. Dopo. Due giorni di riposo concessi dal mister i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per preparare al meglio la sfida col Napoli in programma domenica 24 novembre alle ore 18. Alla ripresa non ci sarà Shomurodov che sarà out almeno per due settimane a causa di una lesione di primo all’adduttore. È rientrato in anticipo anche Tommaso, ma per lui niente di grave. Solo un affaticamento muscolare per il trequartista. Nessuna lesione e non servirà fare ulteriori esami strumentali. È a disposizione di Ranieri.

– Chi vuole esserci a tutti i costi contro il Napoli è Paulo Dybala. La Joya la settimana scorsa ha lavorato a parte, ma nulla di grave. È un programma già concordato con lo staff medico per essere al top della condizione domenica. E con lui ci sarà anche. Artem si è messo alle spalle il problema al ginocchio e ha giocato 80 minuti con la nazionale ucraina. Scalpita per il rientro in campoche ha ricominciato ad allenarsi col pallone e in questi giorni ha svolto terapie. A dicembre tornerà tra i convocati. Qualche problemino per Mancini che dopo la sfida col Bologna ha effettuato un controllo al torace per una botta presa. Nulla di grave per il difensore che si è allenato la scorsa settimana e domani ci sarà per la ripresa.

- Ranieri deve ancora scegliere come giocare contro il Napoli. Continuare con la difesa a tre è un'opzione che sta prendendo in considerazione ma molto dipende dalle condizioni di. Lo spagnolo è out da circa due settimane per un problema muscolare ed è ancora in dubbio per la sfida di domenica. Mats, invece, non vede l'ora di scendere in campo. In questi giorni farà dei test e Ranieri valuterà se metterlo dal 1'. Mancini e Ndicka non si toccano. Con Claudio basta esperimenti in difesa; blocco basso e distanza ristretta tra i reparti. Angeliño tornerà a giocare sulla fascia sinistra.