Igor Tudor, ex giocatore e collaboratore tecnico della Juventus (oltre all'esser stato allenatore del Marsiglia), potrebbe tornare presto a lavorare in Serie A.. Come riportato da La Repubblica, il tecnico croato piace infatti alla Roma per l'eventuale post Mourinho in panchina. I dirigenti del club giallorosso avrebbero già avuto dei contatti con l'entourage di Tudor che, adesso, attende novità in merito. Mourinho, dal canto suo, potrebbe saltare in maniera clamorosa in caso di mancata vittoria della sua Roma nel match di campionato contro il Cagliari.