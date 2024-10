Roma, Pellegrini: "Prestazione inaccettabile, ma ecco come possiamo uscirne"

Getty Images

Dopo la sonora sconfitta rimediata dalla Roma per mezzo della Fiorentina, il capitano giallorossoha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:- ". Dobbiamo essere uomini, guardarci negli occhi e dirci la verità. Prestazioni come quelle di stasera non sono accettabili.".- "Analizzare l'aspetto mentale del momento e dover analizzare la partita sono due cose diverse.. Siamo qui per fare il bene della Roma e sapete che per me questa società è speciale. Giornate così sono ancora più difficili".

- "Io non me ne sono accorto perché ero in campo. Dopo l'intervallo siamo rientrati negli spogliatoi e ho voluto parlare alla squadra per cercare di tirare su il morale. Poi, però, è andata ancora peggio e siamo anche rimasti in dieci. Dobbiamo ammettere che. Sono cose che succedono, ma con umiltà e lavoro possiamo uscirne".