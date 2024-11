Roma, rabbia della Curva Sud: i tifosi lasciano lo stadio. La contestazione si sposta anche fuori l'Olimpico

Esplode la rabbia delladopo la partita contro il Bologna. Intorno al 40’ del primo tempo i primi gruppi organizzati iniziano a togliere le ‘pezze’ e ad abbandonare lo stadio. Poi la protesta coinvolge anche il resto dello stadio con i distinti e le tribune che iniziano piano piano a svuotarsi. La spaccatura tra la squadra e la tifoseria è ormai insanabile. Prima dell’uscita dallo stadio sono stati lasciati nella Curva due striscioni. Uno con scritto: “. La protesta ora si sposta fuori lo stadio.

- La contestazione era già iniziata prima dell’inizio della partita. Prima fuori lo stadio era stato esposto lo striscione contro i Friedkin: “Chi l’ha visti”. Il riferimento è alla prolungata assenza dei presidenti giallorossi che nella giornata di ieri hanno annullato il volo per la Capitale. Al momento della lettura delle formazioni sono stati rivolti tantissimi fischi nei confronti di Juric e la squadra. Cristante e Mancini tra i più bersagliati del pubblico. Poi in Curva Sud sono stati esposti due striscioni: "Avete rotto il c....", recita il primo. Mentre il secondo: "Società e giocatori indegni di questi colori". Poco dopo il fischio d'inizio lo zoccolo duro della tifoseria giallorossa ha intonati dei cori contro i giocatori: "Andate a lavorare" e "Tifiamo solo la maglia". Uno striscione è stato esposto anche in Tribuna Tevere: "Tutti complici, tutti colpevoli". Il rapporto tra la squadra e la tifoseria è ormai ai minimi termini.