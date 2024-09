Roma, rallentamento per Hummels: da cosa dipende la decisione finale e cosa sta accadendo per Smalling

dopo che è saltato l’affare Danso a causa dei problemi con le visite mediche.- Il tempo stringe perché il mercato arabo chiude oggi.. L’accordo c’è già: un anno di contratto con opzione per il secondo se dovesse fare il 50% delle presenze.il centrale inglese ha superato nel frattempo le visite mediche svolte in giornata per il club della Saudi Pro League.- Sono ore caldissime e la Roma deve scegliere come muoversi. Nel corso dell'ultima stagione, Mats Hummels si è espresso su grandi livelli, disputando col Borussia Dortmund un totale di 40 partite (con 4 reti all'attivo) e raggiungendo la finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid. Negli ultimi giorni il centrale classe '88 ha trattato il suo possibile trasferimento anche con Real Sociedad e Maiorca.Herrman Hummelssi è così espresso a ilromanista.it sulla possibilità che l'ex Borussia Dortmund arrivi a giocare in Italia da svincolato: “Ci sono diversi club interessati, anche in Italia. Quel che è certo è che a breve decideremo a quale squadra legarci. Manca poco ormai”.