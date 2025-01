Roma, Ranieri bacchetta Soulé: "Non può toccare palla 3-4 volte e non succede nulla"

Getty Images

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'importantissima sfida che vedrà laaffrontare il Bologna in campionato, l'allenatore dei giallorossi,ha parlato anche del rendimento e dell'impiego di, uno dei colpi più importanti a livello economico della scorsa estate di mercato, ma mai realmente al centro del progetto né con De Rossi, né con Juric e nemmeno ora proprio con Ranieri.L'allantore ha puntato il dito sull'incisività che l'ex-Juve e Frosinone fatica ad avere bacchettandolo per come il suo stile, oggi, sia poco pratico, ma che ci sta lavorando molto per migliorare e non ha avanzato nessuna pretesa di una cessione in chiave mercato.

"Soulé si applica e mi piace molto: non ha fatto nessuna richiesta, sa che ha un futuro roseo qui da noi. E' bravo peròQuando un mio giocatore la riceve, deve succedere qualcosa: soprattutto con chi ha quella qualità. Lui ci arriverà, ha tutto per riuscirci