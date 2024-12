Roma, Ranieri: "Dovbyk va lasciato crescere, ci darà delle soddisfazioni"

Getty Images

Claudio Ranieri ha preferito non rischiare Dovbyk dal primo minuto nella trasferta della Roma a Como. I giallorossi hanno perso 0-2 per i gol di Gabrielloni - primo centro in Serie A - e Nico Paz. Notte fonda per i giallorossi dopo due partite di fila, l'allenatore ha provato a giocarsela lanciando dal primo minuto il tridente Saelemaekers, Dybala ed El Shaarawy.- Nel post partita Ranieri ha commentato così la situazione dell'ex attaccante del Girona: "Non è ancora al 100% - ha detto l'allenatore intervistato da Sky e Dazn al fischio finale - ho pensato di metterlo perché avevamo messo tanti palloni in area nel primo tempo, ma nella ripresa non ci siamo riusciti. E' logico che quando giocano El Shaarawy, Saelemaekers e Dybala si ritrovano con maggior fluidità di gioco, ma".

- Anche nell'ultima partita di Europa League contro il Braga l'attaccante ucraino era partito fuori, entrando poi a inizio secondo tempo al posto di Dybala che era stato schierato titolare insieme a Soulé e Pellegrini. Contro il Como Ranieri ha cambiato qualcosa lì davanti ma ha confermato La Joya e ha lasciato di nuovo fuori Dovbyk, che come detto dall'allenatore deve ancora ritrovare la forma migliore., nella quale è uscito a mezz'ora dalla fine sostituito da Shomurodov.