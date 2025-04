Roma, Ranieri: "Il Verona è un rullo compressore. Ghisolfi crede alla Champions? Ha messo 2 euro"

AFP via Getty Images

L'allenatore dellaClaudioha parlato a Dazn e Sky dopo la vittoria per 1-0 sul Verona:"La vittoria di oggi vale tanto, il girone di ritorno è sempre più difficile di quello di andata e il campionato è bello per questo. Affrontavamo una squadra in un momento d'oro, giocano in verticale, sono un rullo compressore. Svilar ha fatto delle buone parate, noi siamo riusciti a fare goal subito, buon per noi".- "Lo vedete, quando parla tutti lo ascoltano, anche adesso che non può giocare. Dà consapevolezza e determinazione a tutto il resto della squadra".

- "Non mi gioco niente, bisogna avere un sogno o un pensiero e lo mettiamo da parte, affrontando partita per partita con scogli importanti. Se è difficile per noi voglio che sia difficile anche per gli avversari. Ghisolfi ci crede? Ha messo due euro, è francese quindi è un po' corto di tasca (ride, ndr)- "Non resto perché basta, ma poi va lasciato tempo al nuovo allenatore per plasmare il suo gruppo. Un altro anno con me sarebbe perso. E' giusto che io mi faccia da parte e che arrivi un allenatore che sa quello che vuole e come vuole ottenerlo".