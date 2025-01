Roma, rivoluzione Friedkin: da Antonello a Balzaretti e... Ranieri cambia tutto in società

La Roma del futuro avrà un volto completamente diverso da quello attuale. La famiglia Friedkin, con il termine di questa travagliata stagione, vuole chiudere un capitolo, voltare pagina e. La scelta di Claudioper sostituire Ivan Juric è l'emblema di questa nuova filosofia che porterà ad un autentico ribaltone, una vera e propria rivoluzione, che toccherà anche molti ruoli dirigenziali.La Roma oggi è ancora senza amministratore delegato. O meglio, dal giorno delle dimissioni di Lina Souloukou (passata oggi in Premier e ricongiuntasi con il gruppo Marinakis al Nottingham Forest dove è il nuovo CEO), è il suo storico vice, l'avvocatoa ricoprire ad interim il ruolo. Da tempo la società giallorossa sta trattando con tanti profili, ma nelle ultime ore è arrivata la virata definitiva nei contatti conPer quanto riguarda l'area sportiva è già stato annunciato il ritorno diin società. L'ex-ds dell'Udinese e storico ex-calciatore prima e dirigente poi giallorosso da questo gennaio 2025, ovvero di dirigente addetto alla gestione e controllo dell'andamento dei calciatori in prestito. Di fatto sarà anche un nuovo scout a disposizione dell'area mercato. In questo ambito, almeno per ora, non è previsto un nuovo innesto con il nome di, oggi dt del Bologna, che piace ma non è prioritario come non lo è per ora anche il ritorno nei ranghi diche nel suo ruolo di capo dell'area sport non vuole essere ridimensionato. Molto passerà ovviamente dalla valutazione del suo operato in questo gennaio e nella prossima estate, ma l'ex Nizza non sarà comunque solo.oggi in panchina, ma di fatto manager all'inglese della prima squadra. Sarà lui a consigliare i Friedkin e Ghisolfi nella scelta del nuovo allenatore e sarà lui a valutare anche i potenziali acquisti di mercato. Non sarà semplice, dato un budget limitato e i noti problemi di fari play finanziario, ma molto del futuro della Roma passerà anche da lui.