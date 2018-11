Nel corso della trasmissione radiofonica "Tutti convocati", in onda sulle frequenze di Radio24, è intervenuto l'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino il quale si è pronunciato anche sul direttore sportivo della Roma Monchi. Queste le sue dichiarazioni:



"Crisi Roma? No, ha dei problemi endemici, quello di essere una società di trading e non una società che mira ai risultati oggettivi di campionato. Ha fatto cessioni importanti e vendono sempre i migliori. Monchi? Non ci ha insegnato niente in Italia da quando è arrivato, se non che fa gli errori e le cose buone che fanno tutti i direttori in Italia. Ha un mandato diverso? Se il mandato che svolgi non ti piace, non ci vieni"