Roma, svolta in attacco: Shomurodov out, torna di moda Kalimuendo

Lasi prepara a rivoluzionare il suo attacco non tanto nei titolarissimi, con Dobvyk e Dybala che restano intoccabili, ma nelle alternative dove una possibile uscita sta per sbloccare una potenziale entrata. E l'intreccio parte dache ha tanti club in fila per lui e arriva a toccare vecchi pupilli comePerc'è letteralmente la fila in Serie A. Sulla prima punta uzbeka classe 1995 ci sono oggi il Cagliari, il Venezia e il Parma. Tutti e tre i club stanno trattando per un'operazione in prestito con diritto di riscatto e i sardi, che stanno cedendo Lapadula, sono oggi in pole position.

Ghisolfi se perfezionerà l'addio del centravanti (a Cagliari sarebbe un ritorno) si butterà immediatamente su un vecchio pupillo che corteggiò già la scorsa estate. Si tratta dicentravanti classe 2002 del Rennes, che ne fa una valutazione di non meno di 20 milioni di euro. Secondo il Messaggero c'è margine per il cambio in attacco, ma le cifre dovranno essere, necessariamente, inferiori.