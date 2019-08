Francesco Totti, dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa, è tornato a parlare. E questa volta lo ha fatto a Rai Sport anche a proposito di Nicolò Zaniolo, escluso dal ct Mancini per le sfide dell'Italia contro Armenia e Finlandia. Queste le parole dell'ex capitano giallorosso:



E’ un po’ che non ti sentiamo parlare della Roma.

Non ne devo parlare, devo guardare e basta, guardo, scruto, ascolto e mi fa strano non essere lì.



Come vedi la Roma di Fonseca?

La squadra va rinforzata.



Dzeko ha rinnovato.

Alla Roma serve un giocatore come Dzeko, per centrare l’obiettivo Champions devi avere giocatori di qualità.



La Roma ha perso Manolas.

Manolas è uno dei centrali più forti d’Europa, adesso con Koulibaly sarà difficile passare lì dietro.



Sul campionato.

La Juve resta la squadra da battere, anche se quest’anno può essere un campionato diverso. Juve, Napoli e Inter si sono rinforzate di più e per le altre squadre sarà una lotta per i posti dal quarto al settimo posto.



Mancini ha deciso di lasciare Zaniolo in Under 21 per motivi disciplinari.

Bisogna avere rispetto per il gruppo per prima cosa, poi vengono i giocatori. Perciò siamo dalla sua parte.



Ha perso la direzione giusta?

Zaniolo deve rimanere con i piedi per terra, è un buon giocatore ma deve dimostrare tanto perché non bastano 5-6 partite per essere un top player. Deve fare la differenza e la farà sicuramente.



Che effetto ti fa vedere De Rossi al Boca?

Non pensavo che potesse giocare in un’altra squadra che non fosse la Roma.



Su Conte all’Inter

È un’arma in più, è uno dei più forti in Europa.



Ora c’è anche Lukaku

È fenomenale, fa reparto da solo, devastante.



Ora c’è il derby

Potrei essere presente.



Danno la Lazio per favorita

Dicono sempre che chi è favorito perde, che sia di buon auspicio (ride, ndc).