Roma, tutto fatto Aouar all'Al-Ittihad: le cifre dell'accordo

, centrocampista franco-algerino arrivato nell'estate 2023 a parametro zero dopo le stagioni vissute in Francia, con la maglia del Lione., infatti,, come riportato da Sky Sport.Aouar, dunque, rinuncia a un contratto con i giallorossi che era valido sino al 30 giugno 2028. A pesare sulla scelta del calciatore ex Lione è l’idea tecnico-tattica della nuova formazione capitolina pensata dall’allenatore Daniele De Rossi, che non considera Aouar tra la pedine sulle quali impostare il ciclo della nuova stagione giallorossa.

In quest'annata in maglia Roma, Aouar ha messo insieme un totale di 25 presenze e 4 gol fra tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia ed Europa League).