Roma, ufficiale l'arrivo di Ranieri: tutti i dettagli

L'accordo è stato trovato a Londra, ma il lavoro sarà da fare nella "sua" Trigoria:, la panchina della sua squadra del cuore, in un momento di difficoltà estrema.I capitolini, 12esimi in classifica dopo 12 giornate di campionato, hanno esonerato Daniele De Rossi dopo la quarta e adesso hanno congedato anche Ivan Juric.- "L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione.

Romano di nascita, romanista da sempre, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella stagione 1973-74 e aver ricoperto la carica di allenatore in due diversi momenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019), rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sport romani più apprezzati nel mondo.Il Club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto per la Squadra e per tutta l’AS Roma.

Forza Roma e bentornato a casa Mister!".- Il tecnico di Testaccio giocato nelle giovanili della Roma nella stagione 1971-72, poi ha esordito tra i grandi nel 1973-74 prima di proseguire tra Catanzaro, Catania e Palermo. Da allenatore ha guidato i giallorossi prima dal 2009 al 2011, poi nel 2019 e infine adesso, nel 2024/25.- Ranieri avrà modo di ritrovare subito Bryan, Lorenzoe Stephanche ha allenato nella sua seconda parentesi giallorossa nel 2019, stagione terminata con l’addio proprio di Daniele De Rossi. Ranieri conosce anche Eldor: l’anno scorso lo ha avuto al Cagliari.