Il laterale della Roma Nicola Zalewski è intervenuto in occasione del media day ad una settimana dalla finale di Europa League contro il Siviglia.



SUI POSSIBILI FESTEGGIAMENTI A BUDAPEST – “Sicuramente è il nostro obiettivo, di tutta la squadra e di tutta la società. È una finale che vale molto ma indipendentemente da come andrà, sarà stata una grande stagione”.



IL SOGNO DI UN’ALTRA FINALE – “Ti dico la verità, se me l’avessero detto un anno fa che sarei stato in finale di Europa League, ci avrei creduto. Siamo un grande gruppo. A volte abbiamo momenti altalenanti, anche a causa di alcuni infortuni”.



COME VIVERE L’ATTESA DELLA FINALE – “La stiamo vivendo con tranquillità. Pensiamo alla Fiorentina, poi alla finale”.



FUTURO – “Non è il momento di parlarne, con la società vedremo a fine stagione”.



RUOLO – “Dove mi schiera il mister gioco, io devo solo dare il 100%”.



CONSAPEVOLEZZA – “Abbiamo due anni di lavoro alle spalle, siamo più squadra”.



DIFFICOLTA’ – “La finale passata ormai è già andata, pensiamo a questa”.