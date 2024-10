Roma, Zalewski torna tra i convocati: cos'era successo e perché il reintegro

11 minuti fa



Nicola Zalewski è stato convocato per Monza-Roma, dopo qualche settimana ai margini a causa dello stallo sul rinnovo di contratto e il rifiuto del trasferimento al Galatasaray. I giallorossi sono in difficoltà a livello numerico, e dato che Zalewski si è mostrato disponibile la decisione è stata quella di reintegrarlo nella rosa.



In questa stagione, il polacco ha giocato le prime tre partite di campionato con De Rossi, poi dalla fine del mercato è stato messo ai margini e manca da un mese e mezzo. L'infortunio di Saelemaekers e le dimissioni della CEO Souloukou hanno giocato un ruolo importantissimo nella vicenda.